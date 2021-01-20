"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором показала, как плавает в бассейне.
"Верю в то, что в Крещение вся вода святая, а не только в проруби", – написала она.
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Где было снято видео, Орбакайте не сообщила.
"А красотка нереальная", – прокомментировала подписчица maria_remizova.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.
Крещение – религиозный православный праздник, отмечается вечером 19 января.