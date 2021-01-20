"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой

Российская певица Кристина Орбакайте обнародовала ролик, снятый на отдыхе.

Орбакайте: Верю в то, что в Крещение вся вода святая, а не только в проруби Фото: orbakaite_k / Instagram

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором показала, как плавает в бассейне.

"Верю в то, что в Крещение вся вода святая, а не только в проруби", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Где было снято видео, Орбакайте не сообщила.

"А красотка нереальная", – прокомментировала подписчица maria_remizova.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

Крещение – религиозный православный праздник, отмечается вечером 19 января.