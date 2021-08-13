"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции

На заглавном фото певица запечатлена на фоне моря в обнимку с мужем, американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Певица позирует в кадре в цветном парео, повязав вокруг головы косынку, а ее супруг – в полосатой футболке и синих купальных плавках.

"Спасибо, гостеприимная, красивая, вкусная, веселая Греция. Зарядилась энергией моря и солнца, чтобы вновь отправиться на гастроли и готовить новые проекты", – написала артистка.

"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу", – прокомментировали фото подписчики.

"Вы красивая пара", – оценили снимки поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)