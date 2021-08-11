"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте

Артистка позирует на террасе ресторана, сидя за столом. По словам Орбакайте, автором первого снимка является ее муж, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов, а второе фото было сделано ее другом. Орбакайте не стала называть его имя.

Земцов, фотографируя жену, снял крупным планом ее лицо, а на втором снимке, сделанном с дальнего ракурса, артистка запечатлена по пояс.

"Секси-красотка", – оценили снимки фолловеры.

"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", – заметили поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)