"Сексуальненькая", "Взгляд невинной девочки". 50-летняя Орбакайте крупным планом снялась в белом бюстгальтере

Снимок сделан крупным планом.
"Позови меня среди ночи или дня..." – написала певица.
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"Удачный ракурс…" – отметил подписчик comeilfaut.
"Фотошоп, не фотошоп, Кристина всегда была и остается красоточкой в жизни. Стройная, темпераментная в танцах, сексуальненькая, воспитанная, скромная, так что, бабки Ежки, кто против, в обход", – прокомментировала zviozdochka122.
"У вас здесь взгляд невинной девочки, как из вашего фильма "Чучело". Так красиво", – написала happiness_center_official.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".
У Орбакайте трое детей. Старшего сына Никиту она родила 21 мая 1991 года. Его отец – на тот момент гражданский муж певицы, ее коллега Владимир Пресняков. Младшего сына Дени Орбакайте родила от российского бизнесмена Руслана Байсарова в 1998 году. В 2012 году на свет появилась Клавдия. Ее отец – нынешний супруг певицы, бизнесмен Михаил Земцов.