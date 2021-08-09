"Сексуальненькая", "Взгляд невинной девочки". 50-летняя Орбакайте крупным планом снялась в белом бюстгальтере

Снимок сделан крупным планом.

"Позови меня среди ночи или дня..." – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Удачный ракурс…" – отметил подписчик comeilfaut.

"Фотошоп, не фотошоп, Кристина всегда была и остается красоточкой в жизни. Стройная, темпераментная в танцах, сексуальненькая, воспитанная, скромная, так что, бабки Ежки, кто против, в обход", – прокомментировала zviozdochka122.

"У вас здесь взгляд невинной девочки, как из вашего фильма "Чучело". Так красиво", – написала happiness_center_official.