Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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"Сексуальненькая", "Взгляд невинной девочки". 50-летняя Орбакайте крупным планом снялась в белом бюстгальтере

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбакайте: Позови меня среди ночи или дня...
Орбакайте: Позови меня среди ночи или дня...
Фото: orbakaite_k / Instagram

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram 9 августа опубликовала фото, для которого позировала в белом бюстгальтере, вполоборота развернувшись к камере.

Снимок сделан крупным планом.

"Позови меня среди ночи или дня..." – написала певица.

"Удачный ракурс…" – отметил подписчик comeilfaut.

"Фотошоп, не фотошоп, Кристина всегда была и остается красоточкой в жизни. Стройная, темпераментная в танцах, сексуальненькая, воспитанная, скромная, так что, бабки Ежки, кто против, в обход", – прокомментировала zviozdochka122.

"У вас здесь взгляд невинной девочки, как из вашего фильма "Чучело". Так красиво", – написала happiness_center_official.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".

У Орбакайте трое детей. Старшего сына Никиту она родила 21 мая 1991 года. Его отец – на тот момент гражданский муж певицы, ее коллега Владимир Пресняков. Младшего сына Дени Орбакайте родила от российского бизнесмена Руслана Байсарова в 1998 году. В 2012 году на свет появилась Клавдия. Ее отец – нынешний супруг певицы, бизнесмен Михаил Земцов.

Теги: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, певица, грудь, белье, бюстгальтер
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