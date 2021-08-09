"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь

Maruv позировала в красном латексном комплекте из трусов и топа с глубоким декольте, обнажающим грудь. Boosin – в рубашке, брюках, шляпе и солнцезащитных очках.
"10 августа взорвется бомба-ракета. Трек Rio Rita от Boosinofficial и моего альтер-эго Shlakoblochina уже на подходе", – написала Maruv.
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"Оу, горячая леди", – отметила подписчица focusedmaruv.
"Какая прелесть, Maruv", – написал faizali2679.
"Суперприкид, ты прекрасна, как фея", – заявил shestiglazovvv.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.