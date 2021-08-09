"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь

Maruv позировала в красном латексном комплекте из трусов и топа с глубоким декольте, обнажающим грудь. Boosin – в рубашке, брюках, шляпе и солнцезащитных очках.

"10 августа взорвется бомба-ракета. Трек Rio Rita от Boosinofficial и моего альтер-эго Shlakoblochina уже на подходе", – написала Maruv.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Оу, горячая леди", – отметила подписчица focusedmaruv.

"Какая прелесть, Maruv", – написал faizali2679.

"Суперприкид, ты прекрасна, как фея", – заявил shestiglazovvv.