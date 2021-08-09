"Раскладка что надо". Loboda в "голом" топе широко развела ноги перед камерой

"Воскресенье", – написала она.

Для одного из кадров исполнительница позировала, широко разведя ноги.

Фото были сделаны во время прогулки Loboda на яхте.

Подписчики оценили пост.

"Жарко, так жарко", – отметила lo_my_world.

"Слепит глаза от вашей красоты", – заявила loboda._svetlana.

"Раскладка что надо", – написал kononenko1van.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Последние годы певица живет и работает в России. В марте 2017 года она и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

17 июля 2021 года стало известно, что певица 14 августа выступит с концертом в одесском клубе. 27 июля Лобода сообщила, что последние 10 дней провела в Киеве. По информации журналистов канала Live, артистка передвигалась по украинской столице на черном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Канал "1+1" отмечал, что в последний раз Лобода выступала в Украине в марте 2021 года – это был концерт на частной вечеринке.

Loboda 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.