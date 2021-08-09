"Молодо выглядит", "Девушка 40 лет". В сети обсуждают свежее фото 74-летней Ротару

Певица стояла у руля велосипеда с корзиной, наполненной цветами.

"Самый лучший день!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

"Девушка 40 лет", – прокомментировала подписчица sensonika.

"Да, молодо выглядит", – подтвердила sofia.rotaru1947.

Снимком с Ротару в том же образе 7 августа поделился сын певицы, Руслан Евдокименко.

"С днем рождения, мама! Будь здорова и счастлива! Люблю тебя больше жизни!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rus Yevdokimenko (@rus_yevdokymenko)