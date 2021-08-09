"Молодо выглядит", "Девушка 40 лет". В сети обсуждают свежее фото 74-летней Ротару

Певица стояла у руля велосипеда с корзиной, наполненной цветами.
"Самый лучший день!" – написала она.
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"Девушка 40 лет", – прокомментировала подписчица sensonika.
"Да, молодо выглядит", – подтвердила sofia.rotaru1947.
Снимком с Ротару в том же образе 7 августа поделился сын певицы, Руслан Евдокименко.
"С днем рождения, мама! Будь здорова и счастлива! Люблю тебя больше жизни!" – написал он.
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7 августа 2021 года Ротару исполнилось 74 года. Она обладательница званий народная артистка СССР, народная артистка Украины, Герой Украины.
В репертуаре Ротару более 500 песен на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Ротару 23 августа выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, а на следующий день – на концерте ко Дню Независимости Украины в Киеве.