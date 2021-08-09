"Там писю видно", "Присоска немаленькая". Волочкова в узких плавках показала поперечный шпагат

"Измеряю бассейн мерой своего шпагата", – написала она.

Балерина позировала в поперечном шпагате. Для фото она выбрала цельный купальник цвета фуксии с узкими плавками.

"Панорамный снимок", – прокомментировала подписчица bad_housekeeper_.

"Там писю видно. Зачем так ноги расширять?" – отметила tatkabah.

"Присоска сработала?" – спросил slobodyanyukoleksandr.

"Присосешься так ненароком", – написала iren4119.

"Отдирать начнут вместе с кафелем, присоска-то наверняка немаленькая", – заметила natalia_kurakovskaya.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).