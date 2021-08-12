"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини

Артистка позирует в кадре, наклонившись к камере. Поклонники артистки обратили внимание на то, что она редко делится в сети такими фотографиями.
"Прикольно, уже Орбакайте разделась", – прокомментировали фото подписчики.
"Пусть раздевается. Она секси-красотка", – написали в комментариях фолловеры.
"Кристи, спасибо за секси-фото в купальнике, мы давно ждали", – отреагировали поклонники.
"Сколько лет этой девочке? 20?" – оценили фото пользователи сети.
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Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).
Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее экс-гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.