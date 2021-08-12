"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини

Орбакайте редко делится в сети снимками в купальнике Фото: orbakaite_k / Instagram

Артистка позирует в кадре, наклонившись к камере. Поклонники артистки обратили внимание на то, что она редко делится в сети такими фотографиями.

"Прикольно, уже Орбакайте разделась", – прокомментировали фото подписчики.

"Пусть раздевается. Она секси-красотка", – написали в комментариях фолловеры.

"Кристи, спасибо за секси-фото в купальнике, мы давно ждали", – отреагировали поклонники.

"Сколько лет этой девочке? 20?" – оценили фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)