"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть "милое" семейное фото

Орбакайте выбрала для съемки красное платье с рюшами, дополнив образ серьгами такого же цвета. Ее дочь была запечатлена в светло-бирюзовом наряде. Земцов позировал в кадре в светлой рубашке и черных брюках.

"Самое ценное – это искренность твоих близких. Только семье можно доверить все свои мечты", – написала она.

"Красивая семья. Дружная. А доченька – чудо", – оценили фото поклонники певицы.

"Фото доброе, милое, семейное. А Клавдия – сама нежность, женственность, очарование", – прокомментировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)