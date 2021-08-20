"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть "милое" семейное фото

Орбакайте выбрала для съемки красное платье с рюшами, дополнив образ серьгами такого же цвета. Ее дочь была запечатлена в светло-бирюзовом наряде. Земцов позировал в кадре в светлой рубашке и черных брюках.
"Самое ценное – это искренность твоих близких. Только семье можно доверить все свои мечты", – написала она.
"Красивая семья. Дружная. А доченька – чудо", – оценили фото поклонники певицы.
"Фото доброе, милое, семейное. А Клавдия – сама нежность, женственность, очарование", – прокомментировали фолловеры.
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Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия.
Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.