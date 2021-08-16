В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике

"Кристину Орбакайте не сразу узнали. 50-летняя дочь Аллы Пугачевой укатила в Грецию с мужем Михаилом Земцовым", – подписали фото авторы канала.

На снимке Орбайкайте запечатлена в раздельном купальнике вместе со своим мужем, американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Вероятно, они собирались искупаться в море – пара на несколько метров отошла от берега. На фото певица смотрит в кадр, возможно, заметив, что ее снимают.

На снимках, которые Орбакайте публиковала в своем микроблоге, она выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)