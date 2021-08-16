В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике

"Кристину Орбакайте не сразу узнали. 50-летняя дочь Аллы Пугачевой укатила в Грецию с мужем Михаилом Земцовым", – подписали фото авторы канала.
На снимке Орбайкайте запечатлена в раздельном купальнике вместе со своим мужем, американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Вероятно, они собирались искупаться в море – пара на несколько метров отошла от берега. На фото певица смотрит в кадр, возможно, заметив, что ее снимают.
На снимках, которые Орбакайте публиковала в своем микроблоге, она выглядела вот так.
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Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).
Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.
В августе 2021 года певица вместе с мужем отдыхала в Греции. 13 августа она сообщила, что их отпуск подходит к концу. Во время отдыха артистка часто делилась в сети пляжными фото.