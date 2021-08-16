Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
Новости

В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбакайте отдыхала в Греции вместе с мужем
Орбакайте отдыхала в Греции вместе с мужем
Фото: orbakaite_k / Instagram

50-летнюю российскую певицу Кристину Орбакайте украдкой сфотографировали во время отдыха в Греции. Фото знаменитости обнародовано 16 августа в Telegram-канале "НеМалахов".

"Кристину Орбакайте не сразу узнали. 50-летняя дочь Аллы Пугачевой укатила в Грецию с мужем Михаилом Земцовым", – подписали фото авторы канала.

На снимке Орбайкайте запечатлена в раздельном купальнике вместе со своим мужем, американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Вероятно, они собирались искупаться в море – пара на несколько метров отошла от берега. На фото певица смотрит в кадр, возможно, заметив, что ее снимают.

На снимках, которые Орбакайте публиковала в своем микроблоге, она выглядела вот так.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012). 

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

В августе 2021 года певица вместе с мужем отдыхала в Греции. 13 августа она сообщила, что их отпуск подходит к концу. Во время отдыха артистка часто делилась в сети пляжными фото

Теги: Греция, купальник, Кристина Орбакайте, отдых, Михаил Земцов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты
Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты
"В моем возрасте это подвиг". 57-летняя Лолита Милявская "потерялась" в торговом центре
"В моем возрасте это подвиг". 57-летняя Лолита Милявская "потерялась" в торговом центре
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
Совершивший каминг-аут трансгендерный актер Пейдж позировал перед зеркалом с голым торсом
Совершивший каминг-аут трансгендерный актер Пейдж позировал перед зеркалом с голым торсом
Отдыхавший на яхте в компании полуобнаженных девушек муж принцессы Евгении сменил работу – СМИ
Отдыхавший на яхте в компании полуобнаженных девушек муж принцессы Евгении сменил работу – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS