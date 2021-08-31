"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео

В конце речной прогулки Орбакайте запустила в небо охапку розовых гелиевых шаров, но они зацепились за крышу катера.

"Наши проводы лета", – подписала ролик артистка.

"Какой Дени красавчик. Классный парень", – прокомментировали ролик поклонники.

"Так на Аллочку похожа", – написали фолловеры, подразумевая мать певицы, российскую артистку Аллу Пугачеву.

"Кому что, а бомонд гуляет", – отреагировали на ролик в сети.

Контекст:

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за американского бизнесмена российского происхождения Михаила Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.