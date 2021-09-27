"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе

Актриса предстала в пестром платье с имитацией перьев. Образ она дополнила сабо и высокими перчатками в тон.
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"Птица дивная", – прокомментировала подписчица butusova_ann.
"Сколько можно уродовать Мерьем?" – спросила bezam_lyubov.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).
6 сентября Узерли показала снимки, сделанные в Кыргызстане на премии Asian World TV Series Award.