"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе

Актриса предстала в пестром платье с имитацией перьев. Образ она дополнила сабо и высокими перчатками в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Птица дивная", – прокомментировала подписчица butusova_ann.

"Сколько можно уродовать Мерьем?" – спросила bezam_lyubov.