"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле

"После того, как я была председателем жюри Всемирного азиатского кинофестиваля AWFF в Лос-Анджелесе в 2019 году, для меня большая честь объявить, что я стала послом премии Asian World TV Series Award, которая состоится в Стамбуле в мае 2022 года", – написала она.

Узерли рассказала, что в конкурсе примут участие представители более 40 стран, а победителей наградит международное жюри.

Актриса сопроводила пост снимками, на которых запечатлена в блузе с ассиметричным верхом. На загорелом голом плече Узерли виден белый след от купальника. Образ она дополнила юбкой с высоким разрезом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Ну просто нереальная красавица", – прокомментировала mashenkaaaaa___.

"Она еще и губы убрала, прямо красоткой стала", – отреагировала valeychik_official_102.