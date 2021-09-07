"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле

"После того, как я была председателем жюри Всемирного азиатского кинофестиваля AWFF в Лос-Анджелесе в 2019 году, для меня большая честь объявить, что я стала послом премии Asian World TV Series Award, которая состоится в Стамбуле в мае 2022 года", – написала она.
Узерли рассказала, что в конкурсе примут участие представители более 40 стран, а победителей наградит международное жюри.
Актриса сопроводила пост снимками, на которых запечатлена в блузе с ассиметричным верхом. На загорелом голом плече Узерли виден белый след от купальника. Образ она дополнила юбкой с высоким разрезом.
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"Ну просто нереальная красавица", – прокомментировала mashenkaaaaa___.
"Она еще и губы убрала, прямо красоткой стала", – отреагировала valeychik_official_102.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).