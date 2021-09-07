"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека

"Мой друг и моя дорогая невестка, сегодня ты летишь в неизвестность и я больше никогда не смогу тебя обнять. Но твоя доброта, твоя сила, твой интерес к жизни, а также вечный свет звезд, сияющих в твоих глазах, и более всего звук твоего смеха будут жить в моем сердце всегда. Покойся с миром, Флоренс Роже Пино", – написала она.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.