Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
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"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской

В июне Кончаловской исполнилось 20 лет
В июне Кончаловской исполнилось 20 лет
Фото: tolkalinaliuba / Instagram

Российская актриса Любовь Толкалина в Instagram 5 сентября обнародовала детское фото своей дочери Марии.

Девочка запечатлена на руках у своего отца, режиссера Егора Кончаловского.

"Послезавтра у этого Кукусика годовщина свадьбы. А здесь ей месяц от роду, это день крестин. Пусть хранит тебя мужская любовь и забота, мой ангел. Люблю эту фотографию", – написала Толкалина.

"Милота! Пусть Маруся будет счастлива", – прокомментировала подписчица liubovkrishchik.

Контекст:

Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в Рязанской области (РФ). Известна по ролям в фильмах "Антикиллер", "Траектория бабочки", "Время любить", "Как выйти замуж за миллионера".

Ее дочь Мария родилась 5 июня  2001 года. 7 сентября 2020 года она вышла замуж за российского бизнесмена Никиту Кузьмина.

С отцом своей дочери, Егором Кончаловским, Толкалина рассталась в 2016 году. О разрыве она объявила в январе 2017 года. Экс-супруг Толкалиной – сын режиссера Андрея Кончаловского.

Теги: Андрей Кончаловский, режиссер, Егор Кончаловский, Любовь Толкалина, актриса, фото, девочка
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