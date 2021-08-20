"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия

"Как хорошо, что ты есть… Как хорошо, мы вместе… Те слова, которые я смогла найти, ты уже получил. С днем рождения!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст! И во взгляде столько любви к вам! Это счастье. Пусть оно длится долго", – прокомментировала подписчица tvlady.

"Как же вы похожи... Вы черепами и костями прониклись друг в друга. Такое так редко бывает. Видимо, вам от бога дано", – отметила marusya_iii.