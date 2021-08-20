"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия

"Как хорошо, что ты есть… Как хорошо, мы вместе… Те слова, которые я смогла найти, ты уже получил. С днем рождения!" – написала она.
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"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст! И во взгляде столько любви к вам! Это счастье. Пусть оно длится долго", – прокомментировала подписчица tvlady.
"Как же вы похожи... Вы черепами и костями прониклись друг в друга. Такое так редко бывает. Видимо, вам от бога дано", – отметила marusya_iii.
20 августа Кончаловскому исполнилось 84 года.
Высоцкая вышла за него замуж в 1998 году. Пара обвенчалась в 2019-м. У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).
Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный "мерседес", за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов. В интервью программе "Познер" на российском "Первом канале" Кончаловский заявил, что выздоровление дочери стало главной целью его жизни. Предыдущую информацию о дочери Кончаловского раскрывал в 2016 году его сын и коллега Егор Кончаловский. Он говорил, что Маше лучше.
Кончаловский в январе 2017 года заявил, что Донбасс является не частью России, а "частью российской культуры", тогда как Крым – "территориальная часть России".