"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой

В начале видео она на тренажере раздвинула ноги перед камерой. Также в отдельных моментах она крупным планом показала пятую точку и станцевала, делая махи ногами.

"Веселюсь. Простите за уродливые туфли, пока не разрешено танцевать на каблуках! Скоро, очень скоро!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)

"Как тебе может быть за 60? Может быть, 30", – отметил подписчик geo_chance.