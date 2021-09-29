"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой

В начале видео она на тренажере раздвинула ноги перед камерой. Также в отдельных моментах она крупным планом показала пятую точку и станцевала, делая махи ногами.
"Веселюсь. Простите за уродливые туфли, пока не разрешено танцевать на каблуках! Скоро, очень скоро!" – написала она.
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"Как тебе может быть за 60? Может быть, 30", – отметил подписчик geo_chance.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".
Мадонна передвигалась с помощью костыля после того, как травмировала колено на сцене. В феврале 2020 года певицу видели с костылем после завершения концерта.