"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина

Американская певица Мадонна умостилась на полу и дрыгала ногами.

Американская певица Мадонна 9 ноября разместила в сети короткое видео, на котором запечатлена полулежащей на полу.

Дрыгая поднятыми вверх ногам, певица демонстрирует на камеру махровые розовые носки с принтом. При этом волосы у певицы также покрашены в розовый цвет.

"Если вы это читаете, то принесите мне вина", – написано на них.

"Мои молитвы были услышаны", – подписала ролик Мадонна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Prayers Were Answered...... * #bidenharris Публикация от Madonna (@madonna) 9 Ноя 2020 в 2:25 PST

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

Певица имеет скандальную репутацию благодаря эксплуатации на сцене эпатажных образов.