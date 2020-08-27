"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми

Американская певица Мадонна показала, как ее приемные дети оторвались на дне рождения своих сестер Стеллы и Эстер в присутствии матери и ее бойфренда Ахламалика Уильямса.

Американская певица Мадонна обнародовала в Instagram видео, снятое во время празднования дня рождения ее приемных дочерей-двойняшек Стеллы и Эстер.

"Празднование дня рождения Стеллы и Эстер продолжается!" – написала певица.

В ролике девочки задувают свечи на пончиках и танцуют, пока мама сидит за столом вместе со своим бойфрендом, танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Также в ролике показаны танцующие старшие приемные дети Мадонны – Дэвид Банда и Мерси Джеймс.

"Пончики и смешные куклы – это радость!" – написала певица.

25 августа Стелле и Эстер исполнилось восемь лет.

У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.