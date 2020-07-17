"Любовь". Мадонна, упираясь руками в пол, позировала в объятиях 26-летнего бойфренда

61-летняя американская певица Мадонна показала, как восстанавливается после травмы колена в компании своего 26-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса.

61-летняя американская певица Мадонна в Instagram разместила фото, на котором позирует вместе с бойфрендом, 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

На заглавном снимке Мадонна выполняет упражнение для растяжки позвоночника, наклонив туловище вниз и упираясь руками в пол, а Уильямс в это время придерживает ее сзади. На втором фото певица запечатлена в расслабляющей позе в горизонтальном положении.

"Реабилитация не должна быть скучной", – подписала публикацию Мадонна, которая восстанавливается после травмы колена.

"Любовь", – отреагировали на фото ее фаны.

"Девушка сошла с ума", – считают пользователи сети.

"Иногда я забываю, что это не ее сын", – написали в комментариях фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Rehab doesn’t have to be boring.............. @ahla_malik Публикация от Madonna (@madonna) 16 Июл 2020 в 12:07 PDT

После того, как певица травмировала колено во время выступления на сцене, она стала передвигаться, опираясь на костыль. В феврале 2020 года певицу видели с костылем после завершения концерта.

В начале июля Мадонна обнародовала в сетях селфи, позируя в кадре топлес. При этом певица использовала для опоры костыль.

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. На фото Уильямс, стоя за спиной Мадонны, прикасался рукой к ее бедру.