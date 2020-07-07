"Старушка дает жару". Топлес-селфи 61-летней Мадонны на костылях вызвало дискуссию в соцсетях

61-летняя американская певица Мадонна поделилась в соцсетях снимком, на котором продемонстрировала полуобнаженное тело, опираясь на костыль.

61-летняя американская певица Мадонна в Instagram обнародовала селфи, на котором запечатлена в трусах и шляпе.

Певица позирует перед зеркалом, опираясь правой рукой на костыль и прикрывая левой обнаженную грудь.

"У каждого есть свой костыль", – подписала снимок Мадонна.

"Ух ты, у нее тело лучше, чем у большинства женщин. Мадонна, ты выглядишь сказочно", – отреагировали на фото фолловеры.

"Мадонна уже не та. Даже глаза другие. Это кто-то другой, но не Мадонна", – считают подписчики.

"Наша-то старушка дает жару", – прокомментировал фото Мадонны русскоязычный пользователь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Everyone has a Crutch................ * Публикация от Madonna (@madonna) 6 Июл 2020 в 7:10 PDT

Мадонна стала использовать костыль во время передвижения после того, как травмировала колено на сцене. В феврале 2020 года певицу видели с костылем после завершения концерта.