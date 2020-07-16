"Дэвид с каждым днем становится все красивее". Мадонна сняла на видео танец своего сына-афроамериканца

Американская певица Мадонна обнародовала видео танца своего сына Дэвида Банды.

Американская певица Мадонна показала в Instagram, как танцует ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда.

"От неудержимого Дэвида Банды", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram from the unstoppable David Banda............ #comealive #blacklivesmatter Публикация от Madonna (@madonna) 12 Июл 2020 в 2:10 PDT

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Дэвид с каждым днем становится все красивее", – написал pcompasso.

"Так талантливо!" – отметил evlopez4life.

У Мадонны, кроме Дэвида Банды, есть еще трое приемных дочерей: семилетние Стелла и Эстер и 14-летняя Мерси Джеймс. Они все уроженцы африканского государства Малави.

Родные дети певицы – 23-летняя Лурдес и 19-летний Рокко.