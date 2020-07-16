Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2020
 
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"Дэвид с каждым днем становится все красивее". Мадонна сняла на видео танец своего сына-афроамериканца

Американская певица Мадонна обнародовала видео танца своего сына Дэвида Банды.

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Мадонна: От неудержимого Дэвида Банды
Мадонна: От неудержимого Дэвида Банды
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна показала в Instagram, как танцует ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда.

"От неудержимого Дэвида Банды", – написала она.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Дэвид с каждым днем становится все красивее", – написал pcompasso.

"Так талантливо!" – отметил evlopez4life.

У Мадонны, кроме Дэвида Банды, есть еще трое приемных дочерей: семилетние Стелла и Эстер и 14-летняя Мерси Джеймс. Они все уроженцы африканского государства Малави.

Родные дети певицы – 23-летняя Лурдес и 19-летний Рокко.

Теги: Мадонна, видео, певица, Дэвид Банда, танец
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