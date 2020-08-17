Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2020
 
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Мадонна отпраздновала день рождения в компании бойфренда. Фото

Американской певице Мадонне 16 августа исполнилось 62 года. Артистка отпраздновала день рождения в компании 27-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса.

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Мадонна отпраздновала день рождения в компании бойфренда
Мадонна отпраздновала день рождения в компании бойфренда
Фото: Madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 17 августа на своей странице в Instagram опубликовала фотографии, сделанные во время празднования своего дня рождения – 16 августа артистке исполнилось 62 года. 

На снимках певица позирует в кадре в обнимку со своей 23-летней дочерью Лурдес Леон, а также запечатлена в компании бойфренда, 27-летнего артиста ее балета Ахламалика Уильямса. 

Мадонна отметила, что вечеринка в честь ее дня рождения проходила на Ямайке.

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. На фото Уильямс, стоя за спиной Мадонны, прикасался рукой к ее бедру. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в микроблоге.

В частности, в июле Мадонна показала, как Уильямс помогает ей растягиваться. 

Теги: Мадонна, Лурдес Леон, Ахламалика Уильямс
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