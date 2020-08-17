Мадонна отпраздновала день рождения в компании бойфренда. Фото

Американской певице Мадонне 16 августа исполнилось 62 года. Артистка отпраздновала день рождения в компании 27-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса.

Американская певица Мадонна 17 августа на своей странице в Instagram опубликовала фотографии, сделанные во время празднования своего дня рождения – 16 августа артистке исполнилось 62 года.

На снимках певица позирует в кадре в обнимку со своей 23-летней дочерью Лурдес Леон, а также запечатлена в компании бойфренда, 27-летнего артиста ее балета Ахламалика Уильямса.

Мадонна отметила, что вечеринка в честь ее дня рождения проходила на Ямайке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Welcome to Jamaica.......... * #birthday #leo @ahla_malik Публикация от Madonna (@madonna) 16 Авг 2020 в 7:48 PDT

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail, после того как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. На фото Уильямс, стоя за спиной Мадонны, прикасался рукой к ее бедру. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в микроблоге.

В частности, в июле Мадонна показала, как Уильямс помогает ей растягиваться.