Levitating. Дуа Липа и Мисси Эллиотт выпустили клип на ремикс, вдохновленный Мадонной. Видео
Британская певица Дуа Липа на своем YouTube-канале презентовала клип на ремикс песни Levitating. Трек был записан вместе с Мисси Эллиотт и вдохновлен Мадонной. В ролике Дуа Липа предстает в поле и танцующей в квартире, а в финале лежит на траве со своим бойфрендом, моделью Анваром Хадидом. Эллиотт появляется в кадре читающей рэп. Параллельно развивается сюжет о двух девушках, нашедших во время путешествия сундук с неким магическим кристаллом. Композиция вошла в альбом танцевальных ремиксов на песни из пластинки Future Nostalgia, релиз которой состоялся в марте 2020 года.
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