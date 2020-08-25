"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад

Американская певица Мадонна в день рождения своих приемных дочерей-двойняшек Стеллы и Эстер показала видео, снятое у них на родине – в африканском государстве Малави.

Мадонна: С днем рождения, Стелла и Эстер Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна обнародовала в Instagram архивное видео своих двойняшек Стеллы и Эстер.

"Четыре года назад в Малави! С днем рождения, Стелла и Эстер. Вас невозможно не любить", – написала певица.

Видео было снято на родине девочек – в африканском государстве Малави.

25 августа Стелле и Эстер исполняется восемь лет.

У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.