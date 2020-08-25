"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад

Американская певица Мадонна обнародовала в Instagram архивное видео своих двойняшек Стеллы и Эстер.
"Четыре года назад в Малави! С днем рождения, Стелла и Эстер. Вас невозможно не любить", – написала певица.
Видео было снято на родине девочек – в африканском государстве Малави.
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4 years ago in * Malawi ! Happy Birthday Stella and Estere To know you is to Love you ♥ * ♥ * #Stella #Estere
25 августа Стелле и Эстер исполняется восемь лет.
У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.