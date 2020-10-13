Мадонна попрощалась с образом блондинки. Фото с новым цветом волос

Американская певица Мадонна разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с розовыми волосами.
"Три лица девушки, которая только что проголосовала! Выходите и берите на себя ответственность, люди!" – написала она и сопроводила пост хештегом "Байден Харрис".
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The 3 faces of a girl who just Voted!! * Get out there and take responsibility people!! #bidenharris2020
У Мадонны от природы темно-русые волосы. Она ранее красила их в блонд. Обычный образ певицы можно увидеть на ранее опубликованном в Instagram снимке.
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Are you ready for the story of my life.................... * Am I? #livetotell #diablocody #screenplay
Кандидат, за которого призвала голосовать Мадонна, – представитель демократов Джо Байден. На пост вице-президента выдвинута женщина афроамериканского и южноазиатского происхождения – сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
Мадонна родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.