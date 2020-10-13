Мадонна попрощалась с образом блондинки. Фото с новым цветом волос

Американская певица Мадонна, агитируя проголосовать за кандидата от демократов Джо Байдена на грядущих президентских выборах в США, показала новый образ.

Американская певица Мадонна разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с розовыми волосами.

"Три лица девушки, которая только что проголосовала! Выходите и берите на себя ответственность, люди!" – написала она и сопроводила пост хештегом "Байден Харрис".

У Мадонны от природы темно-русые волосы. Она ранее красила их в блонд. Обычный образ певицы можно увидеть на ранее опубликованном в Instagram снимке.

Кандидат, за которого призвала голосовать Мадонна, – представитель демократов Джо Байден. На пост вице-президента выдвинута женщина афроамериканского и южноазиатского происхождения – сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Мадонна родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.