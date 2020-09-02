"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах

Американская певица Мадонна поделилась видео прогулки своих приемных восьмилетних дочерей – Стеллы и Эстер.

Американская певица Мадонна показала в Instagram, как ее приемные дочери-двойняшки Стелла и Эстер катаются на роликах.

"Наездницы", – написала певица.

"Сколько веселья у двойняшек! Хотела бы покататься с вами, девочки!" – написала shylo_rad.

25 августа Стелле и Эстер исполнилось восемь лет.

У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.