"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах

Американская певица Мадонна показала в Instagram, как ее приемные дочери-двойняшки Стелла и Эстер катаются на роликах.
"Наездницы", – написала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Eazy-Riders! Gang-Gang * * * ....................... #estere #stella #francegall
"Сколько веселья у двойняшек! Хотела бы покататься с вами, девочки!" – написала shylo_rad.
25 августа Стелле и Эстер исполнилось восемь лет.
У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.