"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость

Дочь американской певицы Мадонны, 23-летняя Лурдес Чикконе-Леон снялась в постели.

Дочь американской певицы Мадонны, 23-летняя Лурдес Чикконе-Леон разместили на своей странице в Instagram фото, для которого позировала с небритыми подмышками, лежа в постели в нижнем белье.

Подписчики прокомментировали фото.

"Эти подмышки", – отметил hotwingz14.

"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле", – написал baldshaver09.

23-летняя Лурдес – родная дочь Мадонны. Девушка работает моделью. У Мадонны есть еще родной сын – 20-летний Рокко, а также четверо приемных детей: восьмилетние Стелла и Эстер, 15-летний Дэвид Банда и 14-летняя Мерси Джеймс. Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави.