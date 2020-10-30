"Дерьмо на земле". Мадонна показала свои юношеские снимки

Американская певица Мадонна обнародовала личный архив.

Американская певица Мадонна разместила в Instagram ролик, состоящий из архивных фотографий, сделанных на заре карьеры исполнительницы.

"Дерьмо на земле. Довольно много", – написала она и сопроводила пост хештегами "панк" и "ранние дни".

Мадонна родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.