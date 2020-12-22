Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках

Американская певица Мадонна поделилась в сети новым снимком.

Американская певица Мадонна 22 декабря поделилась в Instagram снимками, на которых запечатлена с тростью в руках.

По словам певицы, она изображает на фото нерешительность. Для фотосессии Мадонна выбрала длинное синее платье и ковбойскую шляпу.

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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

Певица передвигается с тростью после того, как в начале 2020 года получила травму ноги.