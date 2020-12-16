Мадонна показала портреты приемных дочерей

Американская певица Мадонна показала результат работы своей приемной дочери Мерси Джеймс в качестве фотографа.

62-летняя американская певица Мадонна 30 ноября в Instagram опубликовала фотосет своих приемных дочерей-афроамериканок: 14-летней Мерси Джеймс и восьмилетних двойняшек Стеллы и Эстер.

"Снимки, сделанные Мерси Джеймс", – отметила она.

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У Мадонны четверо приемных детей: кроме Стеллы, Эстер и Мерси Джеймс, есть еще 15-летний сын Дэвид Банда. Он тоже темнокожий. Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави. Родные дети Мадонны – 24-летняя Лурдес и 20-летний Рокко.