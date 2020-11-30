Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2020
 
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Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда

62-летняя американская певица Мадонна разместила в сети совместное фото со своим 27-летним бойфрендом.

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Мадонна: Все еще благодарим
Мадонна: Все еще благодарим
Фото: Madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 29 ноября на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в черном обтягивающем платье и шляпе с вуалью.

На втором фото Мадонна позирует на руках у своего бойфренда – артиста ее балета Ахламалика Уильямса. 

"Все еще благодарим", – подписала она публикацию, вероятно, подразумевая, что продолжает праздновать День благодарения, который в США отмечают в последний четверг ноября.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

О романе певицы с участником ее балета Уильямсом в декабре 2019 года сообщило издание Daily Mail после того, как Мадонну сфотографировали с ним на балконе отеля. На фото Уильямс, стоя за спиной Мадонны, прикасался рукой к ее бедру. После этого певица перестала скрывать отношения, время от времени публикуя совместные снимки в микроблоге.

В частности, в июле Мадонна показала, как Уильямс помогает ей растягиваться. В компании бойфренда певица также отпраздновала свое 62-летие.

Теги: Мадонна, певица, День благодарения
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