"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами

"Обожаю наши турецкие гастроли и обожаю свою команду", – написала певица.
На снимках она запечатлена в прозрачном облегающем костюме. Участники команды исполнительницы позировали, показав языки.
Дорофеева указала в посте геолокацией один из отелей Турции.
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"Секси", – прокомментировала подписчица disavi_line.
"Фу", – написала neliapeka.
"Сосандрия", – отметил yaroslav_chornyiblack.
"Фу... Гадость... Отписываюсь", – заявил sergiibovt.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.