"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами

"Обожаю наши турецкие гастроли и обожаю свою команду", – написала певица.

На снимках она запечатлена в прозрачном облегающем костюме. Участники команды исполнительницы позировали, показав языки.

Дорофеева указала в посте геолокацией один из отелей Турции.

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"Секси", – прокомментировала подписчица disavi_line.

"Фу", – написала neliapeka.

"Сосандрия", – отметил yaroslav_chornyiblack.

"Фу... Гадость... Отписываюсь", – заявил sergiibovt.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.