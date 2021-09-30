"Мурашки". Пересильд показала лицо 72-летней Пугачевой крупным планом

Пугачева: Надо только крылья распахнуть, и взлетать над прежней над собой Фото: alla_orfey / Instagram

"Алла Борисовна… Единственная! Неповторимая! И любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо вам! Как же мне приятно и важно это", – написала она.

В ролике лицо Пугачевой показано крупным планом.

"Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть, и взлетать над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей планете, нашей замечательно планете. Мы ждем тебя, возвращайся" – сказала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

"Как трогательно!" – прокомментировала подписчица irina_irina0303.

"Мурашки", – написала savenoksovi.