"Мурашки". Пересильд показала лицо 72-летней Пугачевой крупным планом

"Алла Борисовна… Единственная! Неповторимая! И любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо вам! Как же мне приятно и важно это", – написала она.
В ролике лицо Пугачевой показано крупным планом.
"Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть, и взлетать над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей планете, нашей замечательно планете. Мы ждем тебя, возвращайся" – сказала певица.
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"Как трогательно!" – прокомментировала подписчица irina_irina0303.
"Мурашки", – написала savenoksovi.
В космос Пересильд полетит вместе с режиссером Климом Шипенко. Рабочее название фильма – "Вызов". Кандидаты для полета выбирались по результатам творческого отбора и медицинской комиссии.
Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".