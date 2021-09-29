"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом

Тина Кароль: Мне нравится быть для тебя... Фото: tina_karol / Instagram

"Мне нравится быть для тебя..." – написала она.

Позируя для одного из снимков, певица, присев, широко развела ноги прямо перед объективом. В подборку она добавила ролик, в котором показала, как проходила съемка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Пожар", – прокомментировала svetasharova20.

"Секси", – заявил vasyl2301.