"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом

"Мне нравится быть для тебя..." – написала она.
Позируя для одного из снимков, певица, присев, широко развела ноги прямо перед объективом. В подборку она добавила ролик, в котором показала, как проходила съемка.
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"Пожар", – прокомментировала svetasharova20.
"Секси", – заявил vasyl2301.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.