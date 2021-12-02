"Им спокойнее друг без друга". Тоня Матвиенко высказалась о раздельном проживании матери Нины Матвиенко с отцом Петром Гончаром

"Если им спокойнее друг без друга – это же хорошо, чем когда ссоры, раздражение друг другом. Люди хотят побыть в спокойной обстановке, пожить сами для себя. Все-таки официально прожили 40 лет. Нас вырастили – троих детей. Пусть побудут одни", – заявила Тоня Матвиенко.

Контекст:

В конце октября Нина Матвиенко заявила, что попросила мужа переехать жить на дачу. "Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?" – подчеркнула тогда певица.

В конце ноября артистка уточнила, что разводиться с супругом не намерена.

В браке с Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981).

Дочь Нины Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и их общей дочерью проживает в доме матери.

По словам Нины Матвиенко, муж намерен вернуться к ней, когда из дома съедет дочь со своей семьей. "Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", – призналась певица в интервью ЖВЛ на "1+1".