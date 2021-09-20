  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети

"Надя, в прошлый раз, когда Катя рожала, ты была репортером вместо нее. Сейчас она снова это делает, и меня отправили. Не думаешь, что если так и дальше пойдет, то от нашей семье некого будет делегировать, если ты понимаешь, о чем я", – спросил у жены Dantes.
"То есть ты хочешь спросить, когда будут дантесики и додошата (Поклонники называют певицу Dodo. – "ГОРДОН"? Серьезно? Ты уверен, что это ко мне вопрос?" – рассмеялась певица, не став отвечать.
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
В 2015 году Дорофеева вышла замуж за Гудкова. Детей у супругов нет.