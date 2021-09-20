  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети

"Надя, в прошлый раз, когда Катя рожала, ты была репортером вместо нее. Сейчас она снова это делает, и меня отправили. Не думаешь, что если так и дальше пойдет, то от нашей семье некого будет делегировать, если ты понимаешь, о чем я", – спросил у жены Dantes.

"То есть ты хочешь спросить, когда будут дантесики и додошата (Поклонники называют певицу Dodo. – "ГОРДОН"? Серьезно? Ты уверен, что это ко мне вопрос?" – рассмеялась певица, не став отвечать.

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Видео: Світське життя / YouTube