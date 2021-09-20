Бульвар Шоубиз
 
20 сентября, 2021
 
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Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети

 
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Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году
Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Заменявший ведущую программы "Світське життя" на "1+1" Катю Осадчую украинский певец Dantes (Владимир Гудков) взял небольшое интервью у своей супруги, украинской певицы Нади Дорофеевой. Запись разговора супругов опубликован 19 сентября на YouTube-канале проекта.

"Надя, в прошлый раз, когда Катя рожала, ты была репортером вместо нее. Сейчас она снова это делает, и меня отправили. Не думаешь, что если так и дальше пойдет, то от нашей семье некого будет делегировать, если ты понимаешь, о чем я", – спросил у жены Dantes.

"То есть ты хочешь спросить, когда будут дантесики и додошата (Поклонники называют певицу Dodo. – "ГОРДОН"? Серьезно? Ты уверен, что это ко мне вопрос?" – рассмеялась певица, не став отвечать.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

В 2015 году Дорофеева вышла замуж за Гудкова. Детей у супругов нет.

Теги: дети, беременность, Надя Дорофеева, певица, Dantes, Dorofeeva
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