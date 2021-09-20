"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра

"Девушка, с которой не сравним целый мир!" – прокомментировал новые снимки Дорофеевой один из ее подписчиков Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Tvorchi прокатили Киев по классным трекам из нового альбома! Я была очень рада поддержать ребят и спеть вместе на одной сцене! Обожаю такие спонтанные коллаборации", – написала 31-летняя певица.

Ее пост набрал больше 105 тыс. лайков и свыше 360 комментариев.

"Сводишь с ума" – написал andrey_03.08.80.

"Боже, какая же ты прекрасная", – призналась nadyaxmiracle.

"Девушка, с которой не сравним целый мир!" – считает bogdan2320219.

"Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками", – возмутился kolyan54322 одним из снимков, на котором на боку певицы видна татуировка в виде молнии.

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