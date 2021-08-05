  "Нам сегодня 10 лет! Надя! 10". Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео

"Нам сегодня 10 лет! Надя! 10. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили. 10 лет назад, когда мы еще скрывали отношения, произошел один случай. Мы о нем часто рассказывали. Нас снял папараци, Надя заметила это, и я выкупил карту за $100. Где-то пять или шесть лет назад мы потеряли эту карточку при переездах, о чем сильно жалели, так как это видео отражало нашу любовь на все 1000%", – написал он, анонсируя премьеру клира на своей странице в Facebook.

Певец отметил, что обнаружил пропажу только недавно, когда монтировал ролик на песню "Девочка".

"Как? Я до сих пор не понимаю. Считаю, это настоящее чудо. Как и то, что мы вместе взрослели и все равно ничто не пошатнуло нашу любовь", – признался артист.

В описании к ролику Dantes сообщил, что спустя 10 лет испытывает к жене те же чувства, которые пережил в день знакомства.

"В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на нее. Все, как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года – это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть тоже присутствует", – подчеркнул певец.

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