"Офигенная". Дорофеева засветила глубокое декольте. Фото

За несколько часов фото Дорофеевой набрало больше 52 тыс. лайков Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"А у вас что по настроению?" – спросила своих подписчиков Дорофеева.

За несколько часов пост певицы набрал свыше 52 тыс. лайков и больше 230 комментариев.

"Настроение выше крыши, а все благодаря тебе", – ответила на вопрос v.shshk22.

"Ты спросила, как настроение, а я отвечу: глядя на тебя, оно всегда отличное", – призналась le_ryn._.ka.

"Офигенная", – написала dasha_shvv.

"Чего-то зачастила с фотками с грудью", – заявил kovotoshi.

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