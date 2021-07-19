"Ну как можно быть такой красивой?". Дорофеева станцевала секс-танец перед зеркалом

Меньше чем за сутки ролик Дорофеевой набрал больше 380 тыс. просмотров Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В ролике 31-летняя артистка в мини-юбке и с оголенными плечами исполняет страстный танец очень близко к объективу камеры.

"Каждый раз, когда я оказываюсь у зеркала", – подписала видео Дорофеева.

Меньше чем за сутки ролик набрал больше 380 тыс. просмотров и почти полтысячи комментариев.

"Кто хотел бы быть на месте зеркала?" – поинтересовался pravda.top.vpsh.

"Ну как можно быть такой красивой?" – спросила фанатка певицы dorofeevaxcute_.

"Секси" – оставил комментарий olegio_marrconi.

"Нереально красивая", – считает qddprm.

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