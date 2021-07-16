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16 июля, 2021
 
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"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе

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Дорофеева: Приветики
Дорофеева: Приветики
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 15 июля в Instagram опубликовала подборку снимков в сером топе и белых джинсовых шортах.

"Приветики", – написала она.

"Пистолетики", – прокомментировала juli_oliviya.

"Шикарная фигура", – отметила dorofeevaxcute_.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

Теги: фигура, Надя Дорофеева, певица, грудь, Dorofeeva
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