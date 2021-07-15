"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак

“Посмотрите, как входит в комнату женщина, притягивающая все взгляды. Как она идет, как она садится, какие жесты она делает в разговоре. По классическим меркам она может считаться вполне уродливой, но, несмотря на это, в ее фигуре, ее поведении, ее жестах есть что-то, что составляет стиль и что очень важно именно потому, что все это не какие-то внешние украшения, а принадлежит самому ее существу”, – процитировала она французского модельера Коко Шанель.
Собчак дополнила высказывание.
"Добавить к этому могу лишь одно – люди влюбляются в энергию человека, а не в красоту", – написала она.
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"Бабушка легкого поведения", – прокомментировал подписчик yuriylyubovich.
"Пора бы уже принять себя, полюбить себя, прогрустить и отгоревать все ваши шероховатости и потертости, Ксения!" – заявила miriam_liveexpert.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.