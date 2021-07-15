"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак

Собчак: Люди влюбляются в энергию человека, а не в красоту Фото: xenia_sobchak / Instagram

“Посмотрите, как входит в комнату женщина, притягивающая все взгляды. Как она идет, как она садится, какие жесты она делает в разговоре. По классическим меркам она может считаться вполне уродливой, но, несмотря на это, в ее фигуре, ее поведении, ее жестах есть что-то, что составляет стиль и что очень важно именно потому, что все это не какие-то внешние украшения, а принадлежит самому ее существу”, – процитировала она французского модельера Коко Шанель.

Собчак дополнила высказывание.

"Добавить к этому могу лишь одно – люди влюбляются в энергию человека, а не в красоту", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Бабушка легкого поведения", – прокомментировал подписчик yuriylyubovich.

"Пора бы уже принять себя, полюбить себя, прогрустить и отгоревать все ваши шероховатости и потертости, Ксения!" – заявила miriam_liveexpert.