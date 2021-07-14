"Свадьба?", "Достойная друг друга пара!". Виторган обнародовал праздничное фото с Нинидзе

"Она", – написал актер и добавил хештеги "налетай, поздравляй", "все личное, ничего лишнего".

На черно-белом снимке Виторган и Нинидзе сидят за накрытым столом.

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"Свадьба?" – спросила подписчица ma_23_ry.

"Достойная друг друга пара! Счастья!" – написала daria_maglish.

Контекст:

Виторган и Нинидзе состоят в отношениях с середины 2019 года. Ранее актер был женат на российской журналистке Ксении Собчак. Они прожили в браке с 2013-го по 2019 год. В 2016 году у них родился сын Платон.

У Виторгана также есть двое взрослых детей от первого брака с коллегой Викторией Верберг.

13 июля Нинидзе исполнилось 30 лет. Виторган старше ее на 18 лет.