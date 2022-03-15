Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе

"Горжусь быть в этом лайнапе", – написала Дорофеева, разместив фото этих списков.

Контекст:

14 марта российские СМИ со ссылкой на слова не назвавшего себя российского организатора концертов сообщили, что российские власти запрещают исполнять песни из репертуара украинских артистов и приглашать их на концерты в РФ, а также организовывать концерты российских звезд, осудивших нападение РФ на Украину.

В списке, в частности, были указаны Monatik, группа "Океан Ельзи", Надя Дорофеева, Настя Каменских, Макс Барских, а также строившие до войны карьеру в РФ певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода.

Из российских артистов в списке оказались Валерий Меладзе, покинувший РФ рэпер Oxxxymiron, Максим Галкин и Борис Гребенщиков.