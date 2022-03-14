В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ

Собеседник отметил, что музыканты из его коллектива столкнулись с таким запретом на минувших выходных, когда готовились к выступлению в одном из московских баров.

По его словам, перед началом выступления они получили список запрещенных украинских артистов, в котором, в частности, были указаны Monatik, группа "Океан Ельзи", Надя Дорофеева, Настя Каменских, Макс Барских, а также строившие до войны карьеру в РФ певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода.

Из российских артистов в списке оказались Валерий Меладзе, покинувший РФ рэпер Oxxxymiron, Максим Галкин и Борис Гребенщиков. "Агентство" отмечает, что анонимный организатор концертных туров сообщил им, что этих российских артистов "крайне нежелательно" приглашать и на концерты.

В публикации отмечается, что некоторые российские знаменитости принудительно подписывают обязательства не высказываться о нападении РФ на Украину.

Полный список запрещенных артистов, осудивших военную агрессию России против Украины, опубликован здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)