Бульвар Шоубиз
 
25 февраля, 2022
 
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Гребенщиков: Эта война – позор и безумие России

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Высказывание музыканта распространили 3 тыс. пользователей
Высказывание музыканта распространили 3 тыс. пользователей
Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

Российский музыкант, фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков на своей странице в Facebook 25 февраля высказался о войне России против Украины.

"Эта война – позор и безумие России", – заявил он.

Репост высказывания Гребенщикова сделали 3 тыс. пользователей.

https://www.facebook.com/grebenshikov/posts/528594491961077

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину. 

Теги: Россия, Украина, оружие, война, Донбасс, Борис Гребенщиков, нападение, Владимир Зеленский, украинцы, Аквариум, музыкант, операция
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