Зеленский объявил о введении военного положения в Украине

"Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами будем я, СНБО, Кабинет Министров. Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы победим всех", – заявил Зеленский.
Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничным отрядам и сообщил о введении военного положения по всей территории Украины.
Зеленский сообщил, что уже провел переговоры с президентом США Джо Байденом.
"Соединенные Штаты Америки уже начали объединять международную поддержку", – сказал Зеленский.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
Есть информация о начале десантной операции РФ в районах Мариуполя и Одессы.