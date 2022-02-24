Зеленский объявил о введении военного положения в Украине

"Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами будем я, СНБО, Кабинет Министров. Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы победим всех", – заявил Зеленский.

Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничным отрядам и сообщил о введении военного положения по всей территории Украины.

Зеленский сообщил, что уже провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

"Соединенные Штаты Америки уже начали объединять международную поддержку", – сказал Зеленский.