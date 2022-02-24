Вторжение началось, Россия обстреливает Украину из артиллерии – Геращенко

"Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", – написал он.

Геращенко перечислил объекты, которые подверглись обстрелам, он также сообщает о заходе бронетехники через пункт пропуска "Бачевск" в Сумской области.

Советник главы МВД назвал происходящее "новой геополитической реальностью".

"Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет третья мировая война. С нами правда! С нами господь! Мы защищаем свою землю! Победа будет за нами!", – заявил Геращенко.